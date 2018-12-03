Експерт проаналізував політику відкритості Китаю за 40 років



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Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики Фото Станіслава Груздєва/Главком

Пекін чітко взяв курс на створення альтернативного американського світового порядку, - переконаний експерт

КНР у політиці демонструє відкритість завдяки тим реформам, які ще були започатковані у грудні 1978 року. Так, Китаю вдалося збільшити ВВП із майже 150 млрд доларів 40 років тому, до 12,2 трлн доларів на сьогодні. Про це розповів заступник Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За його словами, так само ВВП на душу населення збільшилося із 210 доларів на початку політики відкритості і реформ до майже 8700 доларів сьогодні. «Пекін чітко взяв курс на створення альтернативного американському світового порядку, основами якого є проекти «Один пояс, один шлях», «Азійський інфраструктурний інвестиційний банк», «Всеосяжне регіональне економічне партнерство». Так само Пекін проводить модернізацію військово-морського флоту – якщо в 2007 році КНР мала лише 7 сучасних військових кораблів, то на початок 2019 року таких буде майже 90», - говорить Бєлєсков.

Проте, на його переконання, не зважаючи на ці всі успіхи на сьогодні рано говорити про те, що політика відкритості і реформ буде успішною і надалі. Перед КНР і Китайською комуністичною партією стоїть низка викликів. Перш за все - підтримання необхідних темпів економічного зростання, на яких тримається легітимність компартії. В умовах значного боргу (225% від ВВП) зробити це буде дуже важко без додаткових ризиків.

Також значними викликами для КНР будуть екологічні і демографічні проблеми. В той же час наростання авторитарних тенденцій всередині Китаю може лише погіршити проблеми, які стоять перед Пекіном.

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