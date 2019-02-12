Експерт розказав, чи використовує Росія своїх мігрантів як агентів впливу у Чехії



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Ян Шир, чеський вчений-політолог з Карлового університету (Прага), співавтор книги «Російська агресія проти України» Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В Чехії наразі проживає 40 тисяч мігрантів з Росії

У Чехії сьогодні російські мігранти є четвертою за кількістю національною меншиною. Але Росія не може впливати, бо російські канали ніхто не слухає. Окрім того, російські мігранти – представники середнього класу. Про це розповів Ян Шир, чеський вчений-політолог з Карлового університету (Прага), співавтор книги «Російська агресія проти України», під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

В Чехії наразі проживає 40 тисяч мігрантів з Росії. Вони уже є четвертою за кількістю національною меншиною. Ті, хто вже отримав чеське громадянство, лояльні до країни. Тому, за словами вченого, відбувається дискредитація з боку РФ тих мігрантів, які лояльно відносяться до чеської держави.

У чеському інформаційному просторі російська мова грає маргінальну роль. «Для дезінформації Росії довелося створити нову так звану екосистему – альтернативні джерела. Працює російський «Спутнік», але його ніхто не слухає. Росії також не вдається паразитувати на темі слов’янофілів, ця тема більше працює в Словаччині», - зазначає Шир.

Загрози, що Росія почне захищати російськомовних у Чехії, практично немає. «Бо ті росіяни, які мігрували до Чехії, це не бідні люди, це середній клас. Путінферштеєрів там немає. Та взагалі російські мігранти в Чехії дуже відрізняються від російських мігрантів у Німеччині», - зауважив експерт.

За його словами, агентом російського впливу є чинний президент Чехії.

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