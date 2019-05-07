Експерт розказав про ризики і загрози для України після виборів до ПАРЄ



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Директор Інституту світової політики Євген Магда

Україна точно не зникне із радарів Європейського парламенту, але краще не мати ілюзій, що українське питання буде ключовим, - заявив Магда

Головним ризиком після формування нового складу Європейського парламенту буде процес формування Європейської комісії. Таке припущення висловив виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

23-26 травня 2019 року в ЄС пройдуть вибори до Європейського парламенту. «Головною загрозою в цих виборах є те, що Європейська народна партія та Прогресивний альянс соціалістів та демократів можуть втратити підтримку. В той же час збільшити своє представництво – до не менше 100 депутатів із 751 – зможе фракція, яка зараз іменується «Європа націй і свобод», яка скептично ставиться до проекту європейської інтеграції. Цікавою буде ситуація із тим, до кого приєднаються депутати партії Фідес, членство якої в Європейській народній партії було призупинено в квітні 2019 року.», - говорить Магда.

На його думку, головним ризиком після формування нового складу Європейського парламенту буде процес формування Європейської комісії. «Для України новий, більш скептичний склад Європарламенту може означати перш за все нагадування того, що в рамках ратифікації угоди про асоціацію ЄС не дав гарантій щодо перспектив членства нашої країни в цьому об’єднанні. Україна точно не зникне із радарів Європейського парламенту, але краще не мати ілюзій, що українське питання буде ключовим під час його роботи нового скликання цього органу ЄС», - підсумував Магда.