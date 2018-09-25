Експерт розповів про введення абонплати за тепло в Україні



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Директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхея» Геннадій Рябцев повідомив, як будуть здійснюватися нарахування

25 вересня в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Абонплата за тепло. Як це працюватиме?».

Учасник прес-конференції: Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхея», який проаналізує введення абонплати за тепло, як будуть здійснюватися нарахування, від чого залежатиме тариф абонплати, цінова політика абонплати у містах, а також про методику нарахування двох тарифів – абонплата та оплата за використання Гкал тепла.

Дивіться трансляцію прес-конференції: