  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Експерт розповів про введення абонплати за тепло в Україні

    • Розсилка
    Експерт розповів про введення абонплати за тепло в Україні

    Директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхея» Геннадій Рябцев повідомив, як будуть здійснюватися нарахування

    25 вересня в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Абонплата за тепло. Як це працюватиме?».

    Учасник прес-конференції: Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхея», який проаналізує введення абонплати за тепло, як будуть здійснюватися нарахування, від чого залежатиме тариф абонплати, цінова політика абонплати у містах, а також про методику нарахування двох тарифів – абонплата та оплата за використання Гкал тепла.

    Дивіться трансляцію прес-конференції:

    Читайте також
    енергетика газ тарифи опалювальний сезон ціни опалення Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ