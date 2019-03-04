Експерти назвали ключові події на міжнародній арені в березні



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На парламентських виборах в Естонії перемогла опозиційна право-ліберальна Партія реформ

Чи очікувати «Балканську весну»?

4 березня в прес-центрі ІА «Главком» Інститут світової політики проводить прес-конференцію на тему: «Ключові події на міжнародній арені в березні 2019 року».

Запрошені гості: Євген Магда, директор Інституту світової політики; Наталія Іщенко, заступник директора Інституту світової політики; Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики.

Учасники прес-конференції проаналізують наступні питання: Вибори до парламенту Естонії. Перспективи формування нової правлячої коаліції. Чи очікувати «Балканську весну»? Чим можуть закінчитися акції протесту в Сербії, Албанії та Чорногорії. Переговори між США і КНР по торговельним питанням. Якою може бути кінцева угода? Поточна ситуація в Сирії - основні гравці і їх інтереси.

Нагадаємо, на парламентських виборах в Естонії перемогла опозиційна право-ліберальна Партія реформ, отримавши 34 зі 101 місця в парламенті.