  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Експерти проаналізували нову хвилю нападів на громадських активістів в Україні

    • Розсилка
    Експерти проаналізували нову хвилю нападів на громадських активістів в Україні

    Яким чином реагує МВС на публічні дії громадськості, яка вимагає розслідування нападів

    25 вересня в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться брифінг на тему: «Нова хвиля нападів на громадських активістів: як зупинити безкарність».

    Чому у постмайданній Україні зростає кількість нападів на антикорупційних активістів, і як їм протистояти? Що відбувається із розслідуванням резонансних справ? Як реагує МВС yа публічні дії громадськості, яка вимагає розслідування нападів та притягнення винних до відповідальності? Якими будуть наступні дії громадського сектору?

    Про це розкажуть: Масі Найєм, партнер юридичної компанії «Міллер»; Євгенія Андреюк, дослідниця Центру інформації про права людини; Микола Виговський, активіст Громадського руху ЧЕСНО; Віталій Устименко, координатор одеського осередку Автомайдану, член Громадської Ради НАБУ.

    Читайте також
    МВС корупція в Україні активісти розслідування права людини поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ