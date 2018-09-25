Експерти проаналізували нову хвилю нападів на громадських активістів в Україні



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Яким чином реагує МВС на публічні дії громадськості, яка вимагає розслідування нападів

25 вересня в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться брифінг на тему: «Нова хвиля нападів на громадських активістів: як зупинити безкарність».

Чому у постмайданній Україні зростає кількість нападів на антикорупційних активістів, і як їм протистояти? Що відбувається із розслідуванням резонансних справ? Як реагує МВС yа публічні дії громадськості, яка вимагає розслідування нападів та притягнення винних до відповідальності? Якими будуть наступні дії громадського сектору?

Про це розкажуть: Масі Найєм, партнер юридичної компанії «Міллер»; Євгенія Андреюк, дослідниця Центру інформації про права людини; Микола Виговський, активіст Громадського руху ЧЕСНО; Віталій Устименко, координатор одеського осередку Автомайдану, член Громадської Ради НАБУ.