  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Експерти розповіли про перехідне правосуддя в українських реаліях

    • Розсилка
    Експерти розповіли про перехідне правосуддя в українських реаліях

    Учасники прес-конференції нагадають про досвід інших країн, які пережили конфлікти

    14 вересня в прес-центрі ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Опрацювання минулого. Історичний досвід перехідного правосуддя».

    Запрошені гості: Олег Мартиненко, керівник аналітичного напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини, Тарас Цимбрівський, керівник Програми USAID «Права людини в дії», Українська Гельсінська спілка з прав людини.

    Учасники прес-конференції розкажуть про історичне становлення перехідного правосуддя; досвід інших країн, які пережили конфлікти; історичну правду та створення Комісії правди; перехідне правосуддя в українських реаліях.

    Дивіться трансляцію прес-конференції:

    Читайте також
    історія Україна права людини правосуддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ