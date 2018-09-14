Експерти розповіли про перехідне правосуддя в українських реаліях



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Учасники прес-конференції нагадають про досвід інших країн, які пережили конфлікти

14 вересня в прес-центрі ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Опрацювання минулого. Історичний досвід перехідного правосуддя».

Запрошені гості: Олег Мартиненко, керівник аналітичного напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини, Тарас Цимбрівський, керівник Програми USAID «Права людини в дії», Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Учасники прес-конференції розкажуть про історичне становлення перехідного правосуддя; досвід інших країн, які пережили конфлікти; історичну правду та створення Комісії правди; перехідне правосуддя в українських реаліях.

Дивіться трансляцію прес-конференції: