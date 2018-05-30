Експерти склали рейтинг найдорожчих міст світу

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Цюріх виявився найдорожчим містом

Проживання в Цюріху обійдеться, в середньому, в 2850 доларів на місяць

Швейцарський фінансовий холдинг UBS склав рейтинг найбільш дорогих міст світу. Список був опублікований на офіційному сайті організації. Лідером переліку став Цюріх у Швейцарії.

Співробітники компанії зібрали дані про 128 видів продуктів, а також послуг. При цьому були підраховані середні зарплати за 15 професіями.

Загалом було проаналізовано дані щодо 77 міст світу і взяті до уваги особливості кожного з них.

Повідомляється, що проживання в Цюріху обійдеться, в середньому, в 2850 доларів на місяць. На другому місці йде інше швейцарське місто - Женева.

У ТОП-10 також увійшли Осло, Копенгаген, Нью-Йорк, Токіо, Мілан, Лондон, Чикаго і Гельсінкі.