  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Експерти склали рейтинг найдорожчих міст світу

    • Розсилка
    <p>Цюріх виявився найдорожчим містом</p> - Експерти склали рейтинг найдорожчих міст світу

    Цюріх виявився найдорожчим містом

    Проживання в Цюріху обійдеться, в середньому, в 2850 доларів на місяць

    Швейцарський фінансовий холдинг UBS склав рейтинг найбільш дорогих міст світу. Список був опублікований на офіційному сайті організації. Лідером переліку став Цюріх у Швейцарії.

    Співробітники компанії зібрали дані про 128 видів продуктів, а також послуг. При цьому були підраховані середні зарплати за 15 професіями.

    Загалом було проаналізовано дані щодо 77 міст світу і взяті до уваги особливості кожного з них.

    Повідомляється, що проживання в Цюріху обійдеться, в середньому, в 2850 доларів на місяць. На другому місці йде інше швейцарське місто - Женева.

    У ТОП-10 також увійшли Осло, Копенгаген, Нью-Йорк, Токіо, Мілан, Лондон, Чикаго і Гельсінкі.

     

     

    Читайте також
    США Швейцарія Нью-Йорк рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ