Експерти склали рейтинг найдорожчих міст світу
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Цюріх виявився найдорожчим містом
Проживання в Цюріху обійдеться, в середньому, в 2850 доларів на місяць
Швейцарський фінансовий холдинг UBS склав рейтинг найбільш дорогих міст світу. Список був опублікований на офіційному сайті організації. Лідером переліку став Цюріх у Швейцарії.
Співробітники компанії зібрали дані про 128 видів продуктів, а також послуг. При цьому були підраховані середні зарплати за 15 професіями.
Загалом було проаналізовано дані щодо 77 міст світу і взяті до уваги особливості кожного з них.
Повідомляється, що проживання в Цюріху обійдеться, в середньому, в 2850 доларів на місяць. На другому місці йде інше швейцарське місто - Женева.
У ТОП-10 також увійшли Осло, Копенгаген, Нью-Йорк, Токіо, Мілан, Лондон, Чикаго і Гельсінкі.