Експертка розказала, як українці користувалися безвізовим режимом

За словами Кульчицької, українцям відмовляли 37 117 разів у в’їзді до країн ЄС

Безвізовий режим розпочався 11 червня 2017 року. За цей майже рік до країн ЄС прослідувало 18,6 млн громадян України. Абсолютна більшість дотримувалися правил безвізового режиму, але 37 тисяч разів українцям відмовляли у в’їзді до країн ЄС. Про це розповіла заступниця директора ГО «Європа без бар’єрів» Катерина



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За словами Кульчицької, українцям відмовляли 37 117 разів у в’їзді до країн ЄС

Безвізовий режим розпочався 11 червня 2017 року. За цей майже рік до країн ЄС прослідувало 18,6 млн громадян України. Абсолютна більшість дотримувалися правил безвізового режиму, але 37 тисяч разів українцям відмовляли у в’їзді до країн ЄС. Про це розповіла заступниця директора ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«4,2 мільйони українців скористалися закордонними біометричними паспортами, але наша прикордонна служба доповідає, що саме безвізовим режимом скористалося 490 тисяч наших співвітчизників. Тобто всі інші, за даними прикордонників, їхали з візою разом із біометричним закордонним паспортом», - говорить Кульчицька.

За її спостереженнями, здебільшого співгромадяни успішно користувалися безвізовим режимом, тобто вони проїхали без проблем через кордон, без відмов у в’їзді.

«Але маємо статистику, яка показує, що українцям відмовляли 37 117 разів у в’їзді до країн ЄС. Це на 34% більше, ніж за 2016 рік. Головними причинами були: 16,5 тисяч осіб не мали документів, які підтверджували б мету поїздки; відсутність дійсної візи або відсутність дозволу на постійне чи тимчасове місце проживання, таких було майже 8 тисяч осіб; відсутність достатньої кількості коштів – 4 тисячі осіб; перевищення терміну перебування за безвізовим режимом - 2 203 осіб», - резюмувала експертка.

Нагадаємо, що згідно з умовами безвізового режиму, перебувати в країнах ЄС можна до 90 днів протягом 180 днів.

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: