Експорт до ЄС за рік зріс на 27%
- Сьогодні, 14:01
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Український експорт до ЄС зріс на 1,2 млрд євро
Вартість експорту сільськогосподарської продукції з України до ЄС у 2017 році зросла на 1,2 млрд євро.
Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні, передає Укрінформ.
За останні 12 місяців ЄС імпортував найбільше агропродовольчої продукції з Бразилії (11,8 млрд євро), США (11 млрд євро), Аргентини (5,7 млрд євро). Також у цьому списку присутні Україна, Китай, Індонезія, Швейцарія і Туреччина.
Повідомляється, що український експорт до ЄС зріс на 1,2 млрд євро, що на 27% більше, ніж у 2016 році. Разом із Індонезією Україна показали найвищий показник зростання.
Водночас, експорт агропродовольчої продукції Євросоюзу до України за останні 12 місяців зріс на понад 200 млн євро.