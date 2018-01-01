Експорт до ЄС за рік зріс на 27%

Український експорт до ЄС зріс на 1,2 млрд євро

Вартість експорту сільськогосподарської продукції з України до ЄС у 2017 році зросла на 1,2 млрд євро. Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні, передає Укрінформ. За останні 12 місяців ЄС імпортував найбільше агропродовольчої продукції з Бразилії (11,8 млрд євро), США (11 млрд євро), Аргентини (5,7 млрд євро). Також у



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Український експорт до ЄС зріс на 1,2 млрд євро

Вартість експорту сільськогосподарської продукції з України до ЄС у 2017 році зросла на 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні, передає Укрінформ.

За останні 12 місяців ЄС імпортував найбільше агропродовольчої продукції з Бразилії (11,8 млрд євро), США (11 млрд євро), Аргентини (5,7 млрд євро). Також у цьому списку присутні Україна, Китай, Індонезія, Швейцарія і Туреччина.

Повідомляється, що український експорт до ЄС зріс на 1,2 млрд євро, що на 27% більше, ніж у 2016 році. Разом із Індонезією Україна показали найвищий показник зростання.

Водночас, експорт агропродовольчої продукції Євросоюзу до України за останні 12 місяців зріс на понад 200 млн євро.