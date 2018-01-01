Експорт українських товарів до Евросоюзу за рік виріс на третину

Найбільше Європа купує у України продукцію сільского господарства та металургії

Україна протягом 2017 року експортувала товарів на 39,9 млрд дол. - на 19% більше, ніж у 2016 році, повідомляє Нацбанк. В основному за кордон постачалися продукти сільського господарства і металургії. Експорт сільськогосподарської продукції за рік виріс на 16%. За кордон українські підприємства постачали в основному зернові врожаю 2016 року, олію



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Найбільше Європа купує у України продукцію сільского господарства та металургії

Україна протягом 2017 року експортувала товарів на 39,9 млрд дол. - на 19% більше, ніж у 2016 році, повідомляє Нацбанк. В основному за кордон постачалися продукти сільського господарства і металургії.

Експорт сільськогосподарської продукції за рік виріс на 16%. За кордон українські підприємства постачали в основному зернові врожаю 2016 року, олію та жири, а також м'ясну та молочну продукцію.

Фізичний обсяг експорту продуктів металургії дещо знизився через розрив зв'язків з підприємствами, що залишилися на неконтрольованих територіях - зокрема, впав обсяг експортованих чорних металів. Однак, через зростання цін на світових ринках загальна вартість експортованої продукції зросла - на 22,1% у порівнянні з результатами 2016 року. Також зростання цін сприятливо позначилося на експорті залізних руд, вартісний обсяг якого зріс у 1,4 рази.

Основний напрямок українського експорту - країни Європейського союзу, обсяг постачання товарів до яких виріс за рік на 32%. У загальному експорті їхня частка є найбільшою і продемонструвала за рік зростання з 31,9% до 35,4%. Частка Росії за результатами 2017 року у структурі українського експорту впала з 9,1% до 8,5%, незважаючи на зростання обсягів поставок товарів.