Експрезидентові Судану Баширу суд висунув офіційні звинувачення



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Омар аль-Башир

Башира звинувачують у корупції та незаконному володінні іноземною валютою

Поваленому екс-президенту Судану Омару аль-Баширу суддя висунув звинувачення у незаконному володінні іноземною валютою та корупції.

Про це повідомляє Reuters.

«Іноземна валюта, що знаходиться у Башира, зберігалася незаконно і передавалася йому незаконно», - наголосив суддя.

Адвокат Башира сказав, що його клієнт заперечує звинувачення проти нього і що свідки захисту будуть присутні на наступному слуханні.

Башир сказав, що він отримав 25 мільйонів доларів від спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана.

«Неможливо було надати гроші міністерству фінансів або центральному банку, тому що для цього треба було б з'ясувати джерело коштів, а саудівський принц попросив не вказувати його імені», - сказав Башир.

Він стверджує, що також отримував кошти з інших джерел, але не використав ці гроші у своїх власних інтересах.

Мільйони євро і суданські фунти були знайдені в резиденції Башира у квітні, коли він був повалений і заарештований, за даними джерела в суді.

Звинувачення проти Башира передбачають максимальний термін тюремного ув'язнення, який становить близько 10 років.

У травні Баширу було висунуто звинувачення в підбурюванні і причетності до вбивства протестувальників. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на його арешт в 2009 і 2010 роках за звинуваченням у військових злочинах, злочинах проти людяності і геноциді в суданському регіоні Дарфур.