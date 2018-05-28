  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Елтон Джон у спортивному костюмі навідався до Києва (фото, відео)

    • Розсилка
    Елтон Джон у Києві - Елтон Джон у спортивному костюмі навідався до Києва (фото, відео)
    Фото: Instagram Платформа арт-завод
    Елтон Джон у Києві

    Всесвітньо відомий співак провів інформаційну благодійну акцію на Кураж Базарі

    Всесвітньо відомий співак, громадський діяч і засновник благодійного фонду, спрямованого на боротьбу зі СНІДом, сер Елтон Джон у понеділок, 28 травня, приїхав до Києва.

    Візит в Україну відбувся на запрошення Фонду Олени Пінчук.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Елтон Джон у спортивному костюмі навідався до Києва (фото, відео)
    Елтон Джон у спортивному костюмі навідався до Києва (фото, відео)
    Елтон Джон у спортивному костюмі навідався до Києва (фото, відео)
    Елтон Джон у спортивному костюмі навідався до Києва (фото, відео)
    Елтон Джон у спортивному костюмі навідався до Києва (фото, відео)
    Елтон Джон у спортивному костюмі навідався до Києва (фото, відео)
    Фото: Укрінформ

    Елтон Джон відвідав Кураж Базар у Києві, який відбувається на території Арт-заводу Платформа, де провів інформаційну благодійну акцію «День з Елтоном Джоном», метою якої є профілактика і залучення українців до боротьби зі СНІДом в Україні.

    На сторінці Кураж Базару у соцмережі Facebook повідомляється, що «день з Елтоном Джоном в розпалі». «Флешмоб відбувся, пластинки подарували, автографи роздав», - говориться у повідомленні.

    У соцмережі гості свята опублікували відео прибуття Елтона Джона на Кураж Базар.

    Організатори Кураж Базару заявили, що всі зібрані кошти від проданих квитків в цей день будуть спрямовані на реалізацію проекту зі створення інформаційно-освітнього центру для молоді у Києві.

    Читайте також
    Київ свята відпочинок Україна ВІЛ/СНІД артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ