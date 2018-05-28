Елтон Джон у спортивному костюмі навідався до Києва (фото, відео)

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Фото: Instagram Платформа арт-завод Елтон Джон у Києві

Всесвітньо відомий співак провів інформаційну благодійну акцію на Кураж Базарі

Всесвітньо відомий співак, громадський діяч і засновник благодійного фонду, спрямованого на боротьбу зі СНІДом, сер Елтон Джон у понеділок, 28 травня, приїхав до Києва.

Візит в Україну відбувся на запрошення Фонду Олени Пінчук.

Елтон Джон відвідав Кураж Базар у Києві, який відбувається на території Арт-заводу Платформа, де провів інформаційну благодійну акцію «День з Елтоном Джоном», метою якої є профілактика і залучення українців до боротьби зі СНІДом в Україні.

На сторінці Кураж Базару у соцмережі Facebook повідомляється, що «день з Елтоном Джоном в розпалі». «Флешмоб відбувся, пластинки подарували, автографи роздав», - говориться у повідомленні.

У соцмережі гості свята опублікували відео прибуття Елтона Джона на Кураж Базар.

Організатори Кураж Базару заявили, що всі зібрані кошти від проданих квитків в цей день будуть спрямовані на реалізацію проекту зі створення інформаційно-освітнього центру для молоді у Києві.