Енергодару відключили гарячу воду за борги населення



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Загальна сума боргу - 1 млн 826 тис. грн.

Жителі Енергодара накопичили борги за послуги водовідведення та водопостачання, комунальники, в свою чергу, не змогли розрахуватись за спожиту електроенергію. В результаті, місто лишилось без гарячої води.

Про це повідомили в пресслужбі Енергодарської міської ради.

«Через низький рівень оплати послуг з водопостачання та водовідведення виникла значна заборгованість КП «Тепловодоканал» за спожиту електроенергію перед ТОВ «ВЕК «Паливенерго». Загальна сума боргу - 1 млн 826 тис. грн. У зв’язку з цим з 1 серпня в Енергодарі відключено від електропостачання ЦТП та ТРП, внаслідок чого припинено постачання гарячої води до житлових будинків, об’єктів та підприємств», - йдеться у повідомленні.

Міська влада Енергодара винесе на розгляд сесії міської ради питання надання КП «Тепловодоканал» фінансової підтримки у розмірі 10 млн грн.

Якщо депутати проект підтримають, то у найкоротші терміни має вирішитися питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати на комунальних підприємствах міста. Окрім цього, буде посилено роботу з населенням щодо погашення боргів за надані послуги.