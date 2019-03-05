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    Епідемія грипу атакує Румунію

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    <p>Міністр охорони здоров'я Румунії Соріна Пінтеа оголосила про епідемію грипу 30 січня</p> - Епідемія грипу атакує Румунію

    Міністр охорони здоров'я Румунії Соріна Пінтеа оголосила про епідемію грипу 30 січня

    Число смертей від грипу в Румунії в поточному сезоні перевищила кількість смертей в минулому році, коли було зареєстровано 129 летальних випадків

    Кількість жертв грипу в Румунії досягла 165.

    Про це повідомив Інститут громадського здоров'я країни.

    «Жінка у віці 80 років, з округу Клуж, яка була вакцинована від грипу, але мала й інші захворювання, і 82-річна жінка з Бухареста, яка не була вакцинована, є останніми жертвами епідемії грипу», - пише Newsweek.ro.

    Число смертей від грипу в Румунії в поточному сезоні перевищила кількість смертей в минулому році, коли було зареєстровано 129 летальних випадків.

    Міністр охорони здоров'я Румунії Соріна Пінтеа оголосила про епідемію грипу 30 січня, коли на той момент померло від захворювання 54 людини.

    Раніше повідомлялося, що у Києві спостерігається незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,4% -  за 9-й тиждень цього року у столиці зареєстрований 12 481 хворий на грип та ГРВІ.

    Джерело: УНН

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