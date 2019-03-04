У столиці зросла захворюваність на грип



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У Києві спостерігається незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,4%

За 9-й тиждень 2019 року у Києві зареєстровано 12 481 хворий на грип та ГРВІ. Показник захворюваності складав 421,2 та є нижчим епідемічного порогу на 50,8%. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, у столиці спостерігається незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,4%, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 019 осіб (зростання на 3,2%), дорослих – 4 462 особи (зниження на 4,3%).

«У структурі захворюваності діти становлять 64%, а на попередньому тижні – 62,5%. Серед школярів захворюваність зросла на 6,5%: 3 606 випадків, що становить 42,2% від загальної кількості захворілих дітей і 27,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 9-й тиждень госпіталізовано 141 особу, із них 124 – діти.

«Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 35 035 осіб, із них 9 296 – діти», – додав Поворозник.

Нагадаємо, за 8-й тиждень 2019 року у Києві було зареєстровано 12 430 хворих на грип та ГРВІ.