Епіфаній наголосив на необхідності єднання українців



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Агресор намагається нас поневолити фізично і розділити всередині держави, зазначив Епіфаній

Глава Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголошує на необхідності єднання українців, щоб протистояти намірам Росії поневолити їх.

Про це він сказав під час урочистої Божественної літургії та молебню у храмі святих мучеників Бориса і Гліба в Тернополі.

«Зараз ми переживаємо складні, непрості часи становлення нашої Української держави. На сході країни йде війна. Агресор намагається нас поневолити фізично і розділити всередині держави. І ми повинні зрозуміти: якщо ми будемо розділені, то тоді північний сусід матиме можливість захопити нашу країну», - наголосив митрополит.

За словами глави ПЦУ, саме зараз для України вирішальний час, коли кожен робить серйозний вибір на президентських виборах.

«Це – вирішальний час для України та кожного з нас. Ми з вами обираємо наше майбутнє. Майбутнє на наступні роки. Це те майбутнє, яке ми з вами окреслили на Майдані Незалежності, під час Революції гідності. Тоді Небесна сотня поклала своє життя саме за той європейський вектор розвитку нашої Української держави, за що загинули та тисячі наших героїв на сході України. Про це ми повинні пам’ятати й бути мудрими, пильними, справедливими і відчувати ту відповідальність, яка лежить на кожному з нас», - додав митрополит Епіфаній.

У неділю він благословив копію чудотворної ікони Божої Матері «Милостива», написану в монастирі Кікос (о. Кіпр) і передану вірянам храму Бориса і Гліба в Тернополі.

Джерело: Укрінформ