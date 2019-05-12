Епіфаній запевнив, що українські священики і надалі будуть обслуговувати українців за кордоном



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Ми як Українська православна церква не маємо права мати парафії та єпархії в діаспорі за кордоном, - Епфаній

Українські священики і надалі будуть обслуговувати духовні потреби українців за кордоном. Вони будуть у складі Константинопольського патріархату, але підтримувати духовний зв’язок з Українською помісною православною церквою. Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив в ефірі одного з телеканалів.

«...за нормами Томосу ми як Українська православна церква не маємо права мати парафії та єпархії в діаспорі за кордоном. Це право належить Вселенському патріарху. Тобто, православні українські священики мають право обслуговувати духовні потреби українців за кордоном, але вони повинні перебувати у складі Вселенського патріархату. Зараз ми вирішуємо це питання стосовно парафій, які були до цього часу в Київському патріархаті», - сказав він і уточнив, що це стосується Європи, Америки.

За словами предстоятеля, зараз вже багато парафій, які були створені в той час, доєднуються до складу Константинопольського патріархату. «І українські священики і надалі будуть обслуговувати духовні потреби українців за кордоном. Вони будуть у складі Константинопольського патріархату, але підтримувати духовний зв’язок з Українською помісною православною церквою. І поступово ми вирішимо всі ці питання, бо на це потрібен час. Ми ведемо перемовини з Вселенським патріархом, архієреї на місцях спілкуються з українськими громадами», - повідомив Епіфаній.