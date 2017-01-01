Ердоган заявив про готовність піти у відставку у разі наявності доказів корупції

Глава турецької опозиції звинуватив Ердогана в тому, що він має рахунки в іноземному банку

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий достроково піти у відставку зі своєї посади, якщо лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу зможе довести, що президент винен у корупції і має рахунки в іноземному банку. Про це він заявив в ході виступу в Стамбулі, передає NTN. «Він (Киличдароглу



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Глава турецької опозиції звинуватив Ердогана в тому, що він має рахунки в іноземному банку

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий достроково піти у відставку зі своєї посади, якщо лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу зможе довести, що президент винен у корупції і має рахунки в іноземному банку.

Про це він заявив в ході виступу в Стамбулі, передає NTN.

«Він (Киличдароглу — ред.) бреше про мене і про мою сім'ю, не наводячи навіть примітивних доводів. Доведіть, що в Ердогана є рахунок в іноземному банку, а якщо не можете довести —забирайтеся з політики. А якщо доведете — політику покину я, як і своє президентське крісло», — заявив він.

Глава турецької опозиції звинуватив родичів і найближчих соратників Ердогана в тому, що вони нібито вклали кілька мільйонів доларів в компанію, яка знаходиться в офшорах.

Нагадаємо, Анкара відкликала 40 своїх військовослужбовців з навчань НАТО в Норвегії після внесення скандинавською країною імені президента Туреччини до списку ворогів.

У НАТО не пояснили подробиць інциденту. Натомість турецька державна інформагенція Anadolu повідомила, що в сценарії військових навчань з'явилося зображення Мустафи Кемаля Ататюрка в якості ворога Альянсу. Окрім того, в комп'ютерній системі створили сторінку від імені Реджепа Таїпа Ердогана, якого зобразили колаборантом із «лідером ворожої держави». За даними Anadolu, технік, який припустився помилки, теж вибачився.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю, 17 листопада, вибачився перед президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.