Ердоган заявив про шантаж Туреччини, до якого вдається США

Раніше повідомлялось, що Ердоган будучи прем’єр міністром допомагав Ірану обійти санкції США

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не піддасться на шантаж США на тлі розгляду справи працівника турецького банку, звинуваченого в обході санкцій проти Ірану. Про це повідомляє Reuters. І без того напружені стосунки між Анкарою і Вашингтоном погіршилися після того як турецько-іранський торговець золотом Реза Зарраб, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реджеп Таїп Ердоган

Раніше повідомлялось, що Ердоган будучи прем’єр міністром допомагав Ірану обійти санкції США

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не піддасться на шантаж США на тлі розгляду справи працівника турецького банку, звинуваченого в обході санкцій проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

І без того напружені стосунки між Анкарою і Вашингтоном погіршилися після того як турецько-іранський торговець золотом Реза Зарраб, що співпрацює з прокуратурою США, розкрив у суді подробиці уникнення санкцій проти Ірану.

Ердоган заявив, що Туреччина діє відповідно до лінії ООН.

«Що ми зробили, наприклад? Ми купили природний газу у країни, з якою у нас угода, щоб наші громадяни не замерзли взимку. Як і інші країни, нас зобов’язують лише рішення ООН, і Туреччина слідує їм до останньої крапки», - заявив президент Туреччини.

Раніше Зарраб розповів у суді, що Ердоган будучи прем’єр міністром допомагав Ірану обійти санкції США.

Анкара називає його свідчення спробою підірвати Туреччину і її економіку, стверджуючи, що все це частина сценарію опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена звинуваченого в минулорічній спробі перевороту.

«Ця справа – не більше ніж сценарій, створений за океаном. Вибачте, але мине піддамося на цей шантаж», - заявив Ердоган.