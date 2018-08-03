Естонців попередили, що Yandex.Taxi працює з російськими серверами



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Керівник підрозділу CERT-EE Департаменту державної інфосистеми закликав користувачів бути пильними

Поліція безпеки Естонії радить громадянам при використанні програми приватного таксі Yandex.Taxi враховувати, що зібрані сервісом дані надсилаються на російські сервери.

Про це повідомляє місцеве видання Postimees.

«У Росії, на сервери якої йде інформація, не діють вимоги Європейського союзу про захист даних», - заявив глава бюро Поліції безпеки Андрес Кахар.

В свою чергу керівник підрозділу CERT-EE Департаменту державної інфосистеми Тіну Таммер сказав, що відомство нікому не забороняє використовувати додаток для виклику таксі, зокрема держслужбовцям, але закликає користувачів бути пильними.

У міністерстві оборони Естонії заявили, що додаток Yandex.Taxi запитує доступ до великої кількості приватної інформації і дозвіл використовувати функції пристрою - можливість активувати камеру та мікрофон, управляти доступом до Wi-Fi, а пізніші версії програми можуть збільшити кількість необхідних доступів до функцій.

Сервіс онлайн-замовлення таксі Yandex.Taxi почав свою діяльність в Естонії цього року.

Раніше повідомлялося, що на форумі безпеки в Аспені (США) генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран повідомив про розкриття агентів впливу Росії.

Джерело: УНН