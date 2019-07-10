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    Естонія заявила про російські провокації зі святковим салютом

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    Естонія заявила про російські провокації зі святковим салютом

    Російський посол буде викликаний в МЗС Естонії

    Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу назвав провокацією салют на честь 75-річчя з дня визволення Таллінна, який планується провести в Москві 22 вересня.

    Про це він у вівторок, 9 липня, написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    «Сьогоднішнє оголошення в Російській Федерації про організацію салюту в зв'язку з 75-ми роковинами повторної окупації Таллінна є провокаційним кроком», - повідомив глава МЗС Естонії, підкресливши, що після відходу німецьких військ в Естонії прийшов до влади конституційний уряд, повалений радянськими військами.

    Рейнсалу заявив, що в посольство РФ в Таллінні буде відправлений протест в зв'язку з цим кроком, а російський посол буде викликаний в МЗС Естонії.

    «Якщо ж говорити про круглі дати, то цей крок здається ще тим більш цинічним, що в цьому році виповнюється 80 років укладення пакту Молотова-Ріббентропа», - написав глава МЗС Естонії.

    Раніше на сайті міністерства оборони РФ з'явився розклад святкових салютів, присвячених 75-річчю від дня звільнення радянських і європейських міст від нацистів. 13 липня відбудеться салют на честь визволення Вільнюса, 1 серпня - Каунаса, 13 жовтня - Риги, а 2 травня 2020 року - Берліна. Всі ці салюти планується провести на Поклонній горі в Москві.

    Джерело: DW

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