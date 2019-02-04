Естонський міністр заявив, що Росія має відшкодувати збитки за радянську окупацію



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«Ті, хто сьогодні вимовляють святкові промови про важливість Тартуського миру, не повинні забувати, що правова наступність не може бути вибірковою», - зауважив Урмас Рейнсалу

«Радянський Союз окупував Естонію, порушивши саме Тартуський мир. Його наступник Росія повинна це визнати», - підкреслив Урмас Рейнсалу

Естонський міністр юстиції Урмас Рейнсалу вважає, що його держава має офіційно вимагати від Російської Федерації відшкодування збитків за радянську окупацію.

Про це він написав у газеті Eesti Päevaleht, зазначивши, що виникли питання, які викликають занепокоєння з приводу правової спадкоємності у зв'язку з Тартуським мирним договором.

«Ми відзначаємо річницю Тартуського миру. Ми з відданістю згадуємо про сміливість естонських солдатів і дипломатів, які будували свою державу. Для Естонії мирний договір, по суті, закінчився перемогою. Друга стаття мирного договору, згідно з яким Росія назавжди відмовляється від своїх привілеїв в Естонії, дійсна і зараз», - зазначив Рейнсалу.

Він додав, що Тартуський мир не є просто «якимось історичним питанням».

«Досі конституційно діє визначена Тартуським мирним договором лінія державного кордону, до укладення між країнами інших домовленостей. У той же час, нещодавно були озвучені питання, що викликають занепокоєння з приводу правової спадкоємності у зв'язку з Тартуським мирним договором», - пише міністр.

За його словами, одне з таких питань стосується права нащадків оптантів (людей, які добровільно обрали одне з двох громадянств – ред.). Рейнсалу зазначив, що право на оптацію люди отримували за мирним договором. Однак по сьогоднішній день не вирішено питання абхазьких естонців.

«Ті, хто сьогодні вимовляють святкові промови про важливість Тартуського миру, не повинні забувати, що правова наступність не може бути вибірковою. Радянський Союз окупував Естонію, порушивши саме Тартуський мир. Його наступник Росія повинна це визнати, і за фактом вона, виходячи з міжнародного права, зобов'язана відшкодувати заподіяну їм шкоду», - підкреслив Рейнсалу.

За словами міністра юстиції, Естонія повинна ще раз підтвердити той факт, що в її зовнішньополітичних інтересах - керуватися при розгляді питання про межі чинної другої статті Тартуського миру і дією правової спадкоємності.

«Пам'ятаючи про деякі практичні проблеми, що виникли, ми повинні заявити офіційно про це Росії, світовій громадськості та самим собі», - підсумував Рейнсалу.

Джерело: Дзеркало тижня