Facebook посилює боротьбу з терористичною пропагандою

Facebook демонструє бажання співпрацювати з ЄС

Соціальна мережа Facebook планує подвоїти кількість своїх співробітників, які переглядають і видаляють нелегальні матеріали, задля боротьби з мовою ненависті та терористичною пропагандою. Про це у вівторок, 23 січня, заявила операційна директорка Facebook Шеріл Сендберг під час виступу в Брюсселі. Як повідомляє агенція dpa, Сендберг мала



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У Facebook над безпекою і захистом даних наразі працює 10 тисяч співробітників

Facebook демонструє бажання співпрацювати з ЄС

Соціальна мережа Facebook планує подвоїти кількість своїх співробітників, які переглядають і видаляють нелегальні матеріали, задля боротьби з мовою ненависті та терористичною пропагандою. Про це у вівторок, 23 січня, заявила операційна директорка Facebook Шеріл Сендберг під час виступу в Брюсселі.

Як повідомляє агенція dpa, Сендберг мала на меті продемонструвала бажання компанії співпрацювати з ЄС, де компанія зіштовхнулася з труднощами через жорсткі стандарти Євросоюзу щодо захисту даних та протиправних ненависницьких висловлювань.

«Ми не зробили достатньо, щоб зупинити зловживання нашими технологіями», - визнала одна з керівників компанії.

Вона зазначила, що у Facebook над безпекою і захистом даних наразі працює 10 тисяч співробітників, а до кінця року компанія планує збільшити їх кількість до 20 тисяч, щоб краще відстежувати та видаляти нелегальні матеріали, опубліковані онлайн.

Крім того, Facebook - також у відповідь на нове жорстке законодавство ЄС - має намір спростити для понад двох мільярдів своїх користувачів керування власними даними. «Ми впроваджуємо новий глобальний центр конфіденційності, який розмістить основні параметри конфіденційності для Facebook у одному місці та полегшить людям керування їхніми даними», - зазначила Сендберг.

Нагадаємо, у травні в ЄС набуло чинності законодавство, яке має на меті надати європейцям більше контролю над своєю інформацією в інтернеті та тим, як компанії використовують її. Використання Facebook даних своїх користувачів та відстеження активності користувачів в інтернеті вже розслідували в кількох органах захисту даних ЄС.

Джерело: DW