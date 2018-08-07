Facebook пропонує банкам поєднати рахунки клієнтів з Messenger



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Facebook звернувся до банків з проханням надати детальну фінансову інформацію про своїх клієнтів, включаючи карткові операції та залишки на рахунках

Компанія Facebook Inc (FB.O) у понеділок оголосила про те, що веде переговори стосовно поглиблення зв'язків з банками та фінансовими установами, заявивши, що це може допомогти компаніям поліпшити обслуговування своїх клієнтів, передає Reuters.

У Facebook зазначили, що користувачі фінансових компаній, таких як PayPal (PYPL.O), Citibank (C.N) і American Express (AXP.N), можуть пов’язати свої фінансові рахунки з Facebook Messenger та спілкуватися через нього з представником служби підтримки клієнтів, пише видання.

За інформацією Wall Street Journal, Facebook звернувся до банків з проханням надати детальну фінансову інформацію про своїх клієнтів, включаючи карткові операції та залишки на рахунках.

Прес-секретар Facebook заявила, що компанія може бачити деяку фінансову інформацію від таких користувачів, якщо вони дали згоду, але не використовує її для «реклами чи чогось іншого».

«Ми не використовуємо таку інформацію, за винятком створення сприятливих умов для цих випадків (обслуговування клієнтів). Важливою частиною цих партнерських відносин є збереження персональної інформації в безпеці», — йдеться в повідомленні Facebook.

У звіті журналу повідомляється, що за минулий рік компанія Facebook закликала банківські установи JPMorgan Chase (JPM.N), Wells Fargo&Co (WFC.N), Citigroup Inc (CN) та US Bancorp (USB.N) обговорити потенційні пропозиції, які вона може розмістити для їхніх клієнтів у Facebook Messenger.

«Ідея полягає в тому, що листування з банком у мессенджері може бути кращим, ніж очікування на телефонній лінії», — сказали в компанії.

Джерело: УНН