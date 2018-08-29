Facebook видалив акаунти керівників армії М'янми



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Загальна аудиторія видалених акаунтів та сторінок складала приблизно 12 мільйонів людей

Керівництво Facebook видалило сторінки низки керівників армії М'янми, яких звинувачують у геноциді.

Серед них - головнокомандувач війська Мінг Аун Хлаін та його заступник.

Загалом мова йде про 18 особистих акаунтів Facebook та ще 52 сторінки. Їхня загальна аудиторія складала приблизно 12 мільйонів людей.

Це перший випадок, коли Facebook спеціально видаляє акаунти політиків чи військових керівників.

Нагадаємо, кілька днів тому місія комітету ООН з прав людини із вивчення ситуації у М'янмі опублікувала доповідь, де сказано, що дії місцевого уряду та армії мають ознаки геноциду проти народу рохінджа. ООН висловило обурення регулярними каральними операціями, які військові М'янми проводять у північних штатах країни - Ракхайн, Качин і Шан.

За даними ООН, через конфлікт загинули близько 10 тисяч людей, 700 тисяч представників рохінджа були змушені стати біженцями і перебратися до сусіднього Бангладешу.

Джерело: ВВС Україна