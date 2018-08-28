ООН звинуватила владу М'янми в геноциді



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ООН звинуватила владу М'янми в геноциді

Слідчі ООН заявили, що військові М'янми проводили масові вбивства, групові зґвалтування мусульман з «геноцидними намірами», а головнокомандувач і п'ять генералів повинні постати перед судом за самі тяжкі злочини.

Про це повідомляє Reuters.

У доповіді вони закликали раду Безпеки ООН створити спеціальний трибунал, який буде займатися розслідуванням підозрюваних, а також з передачею в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Також ООН повинна ввести ембарго на поставки зброї до М'янми і направити санкції проти людей, які мають найбільшу відповідальність у злочинах.

«Збройні сили М'янми брали участь в масових вбивствах з метою геноциду народності рохінджа, яка сповідує іслам», - сказано в доповіді.

Уряду країни була спрямована попередня копія доповіді ООН.