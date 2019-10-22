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    Facebook заблокував 50 російських аккаунтів в Instagram перед виборами у США

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    Facebook заблокував 50 російських аккаунтів в Instagram перед виборами у США

    Facebook також оголосив про нові кроки у боротьбі з іноземним втручанням та дезінформацією напередодні виборів у США наступного року

    Компанія Facebook повідомляє, що припинив низку облікових записів у сервісі Instagram, які походять з Росії, але оператори яких видавали себе за американців, що посилювали ворожнечу перед президентськими виборами наступного року.

    21 жовтня гігант соціальних медіа заявив, що також припинив три окремі мережі, що діяли з Ірану. У ньому сказано, що російська мережа «показала деякі зв’язки» з петербурзьким Агентством інтернет-досліджень (АІД, або англійською IRA).

    АІД як російська «ферма тролів» неодноразово згадувалась спецрадником США Робертом Мюллером у своєму розслідуванні російського втручання в американські вибори 2016 року.

    На думку американських експертів, АІД належить бізнесменові, пов'язаному з Кремлем, Євгенію Пригожину, якого іноді називають «шеф-кухарем Путіна».

    «Ми бачимо, що ця операція, в основному, націлена на публічні дебати в США», – сказав Натаніел Ґлайшер, керівник політики з питань кібербезпеки в компанії Facebook.

    Ґлайшер заявив, що мережа, пов’язана з АІД, складається з 50 облікових записів у сервісі Instagram і одного облікового запису в соцмережі Facebook і зібрала 246 000 підписників, близько 60% яких були у Сполучених Штатах.

    Facebook також оголосив про нові кроки у боротьбі з іноземним втручанням та дезінформацією напередодні виборів у США наступного року.

    Спецслужби США попередили, що Росія, Іран та інші країни можуть спробувати вплинути на результат президентських виборів у листопаді 2020 року.

    Москва і Тегеран неодноразово заперечували ці звинувачення.

    США Facebook Instagram
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