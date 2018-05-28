ФБР оприлюднило рекомендації по боротьбі з атакою російських хакерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для того, щоб позбутися від вірусу, фахівці ФБР з кібербезпеки рекомендують перезавантажити заражені маршрутизатори та мережеві накопичувачі

Федеральне бюро розслідувань випустило рекомендації для користувачів, чиї комп’ютерні системи виявилися під ударом хакерів пов’язаного з Росією кіберзлочинного угруповання Fancy Bear. Усім постраждалим рекомендується перезавантажити маршрутизатори, інформує The New York Times.

Вірус, що заразив пристрої сотень тисяч користувачів, як стверджують у ФБР, був розроблений угрупованням Fancy Bear (також відома під назвою Sofacy Group). «За даними американських і європейських спецслужб ця група, яка керується російською військовою розвідкою, відповідальна за злом серверів Національного комітету демократичної партії США під час президентських виборів 2016 року», — зазначає видання.

Вірус VPN Filter, створений хакерами, вразив маршрутизатори та мережеві пристрої по всьому світу. Шкідливе програмне забезпечення здатне блокувати інтернет-трафік і збирати інформацію, що проходить через роутери. Крім того, програма може повністю відключати заражені пристрої.

Для того, щоб позбутися від вірусу, фахівці ФБР з кібербезпеки рекомендують перезавантажити заражені маршрутизатори та мережеві накопичувачі. Крім того, користувачам рекомендується оновити програмне забезпечення пристрою та придумати для нього новий безпечний пароль. Налаштування віддаленого доступу при цьому в ФБР порадили відключити.