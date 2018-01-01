Федеральний уряд Німеччини перевірить закон про реінтеграцію Донбасу

Уряд ФРН поки що не здійснив остаточну оцінку ухваленого українським парламентом закону

Федеральний уряд Німеччини вивчить питання щодо того, наскільки закон про реінтеграцію Донбасу, ухвалений Верховною радою України 18 січня, відповідає мінським домовленостям. Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Він наголосив, що Мінськ є «тими рамками, які були створені для пошуку мирного вирішення (конфлікту



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Штеффен Зайберт прокоментував ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу

Уряд ФРН поки що не здійснив остаточну оцінку ухваленого українським парламентом закону

Федеральний уряд Німеччини вивчить питання щодо того, наскільки закон про реінтеграцію Донбасу, ухвалений Верховною радою України 18 січня, відповідає мінським домовленостям.

Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Він наголосив, що Мінськ є «тими рамками, які були створені для пошуку мирного вирішення (конфлікту на Сході України), та у якому також бере участь федеральний уряд ФРН». Ці рамки, які визнані також самою Україною, мають залишатись незмінними, наголосив Зайберт у своїй заяві, яка оприлюднена на сайті німецького уряду.

При цьому він зауважив, що уряд ФРН поки що не здійснив остаточну оцінку ухваленого українським парламентом закону.

Проте він наголосив, що контекст конфлікту на Донбасі є таким, що «Україна є жертвою агресії, яка підтримується Росією», що надає сепаратистам зброю та іншу підтримку.

«Беззаперечним», за словами Зайберта, є і те, що російські сили є також і на українській території.

Джерело: Deutsche Welle