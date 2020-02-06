«Федоров у складному стані». Зеленський розповів про хворобу міністра цифрової трансформації



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Віцепрем’єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров має проблеми із здоров'ям

Зеленський побажав урядовцю швидкого одужання

Віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров не зміг бути на презентації мобільного застосунку «Дія» через стан здоров’я. Про це сьогодні, 6 лютого, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, створення мобільного додатку, який допоможе зберігати у смартфоні усі необхідні документи, було дуже складним.

«Ми працюємо разом не шкодуючи сил, нервів, а дехто навіть, нажаль, власного здоров’я. Тому сьогодні з нами немає головного драйвера цифровізації нашої країни, нашого віце-прем’єра Михайла Федорова. Ми бажаємо йому найшвидшого одужання. Давайте йому поаплодуємо, він молодець», - наголосив Зеленський.

Він висловив сподівання, що медики допоможуть Федорову: «Він дійсно у складному стані знаходиться».

Що саме із урядовцем сталося, президент не уточнив.

Як повідомлялося раніше, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентують мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.