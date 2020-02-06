Держава у смартфоні: в Україні презентували мобільний додаток «Дія»



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У першу чергу буде запущено електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Міністерство цифрової трансформації у четвер, 6 лютого, провело презентацію мобільного додатку «Дія» та національної онлайн-платформи «Дія. Цифрова грамотність».

У презентації взяв участь президент Володимир Зеленський.

«Держава має бути для людини просто сервісом, зручним, а найголовніше – простим і зрозумілим. Сьогодні ми робимо перший крок, але це великий крок на шляху до цієї мети – презентуємо мобільний додаток Дія. Відтепер він доступний у Apple Store та Google Play. Відтепер 9 мільйонів українців можуть користуватись посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні», - сказав під час презентації Володимир Зеленський.

Він додав, що інші країни йдуть до цього роками, а Україна змогла за пів року, ставши третьою країною Європи, яка має такі послуги.

Як зазначають у Мінцифри, «Дія» – це мобільний застосунок, покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді. У першу чергу буде запущено електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

«Дія. Цифрова грамотність» – це перша національна онлайн-платформа, що допоможе українцям освоїти базові цифрові навички, батькам захистити дітей від небезпеки в Інтернеті, а вчителям – робити уроки ще цікавішими за допомогою онлайн-інструментів», - йдеться у повідомленні міністерства.

У заході беруть участь також прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та ін. В кінцевому підсумку команда розробників планує об'єднати в одній програмі «Дія» всі державні онлайн-сервіси.