Фестиваль Docudays UA назвав переможців



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Головний приз міжнародного конкурсу Docu/Світ отримав фільм «Голоси моря» Кім Хопкінс

XVI Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив переможців та переможниць. 28 березня в IZONE відбулась церемонія нагородження, яку провели журналіст Олексій Тарасов та менеджерка культури Анна Корягіна.

Традиційно фільми на Docudays UA змагались в конкурсах DOCU/Світ, DOCU/Коротко та DOCU/Україна.

Цього року фестиваль започаткував нагороду «Rights now!», на яку було номіновано десять фільмів з

усіх програм Docudays UA. Кожну конкурсну програму оцінював окремий склад журі, до якого входили зарубіжні та українські експерт(к)и, документаліст(к)и, правозахисники й правозахисниці.

Свого переможця обрали й студентське журі, глядачі та глядачки. Окрему стрічку організатори фестивалю відзначили премією імені Андрія Матросова. Спеціальну нагороду вручив партнер Docudays UA Current Time TV, а найкращий проект Ukrainian Doc Preview відзначив голова індустрійної платформи Міжнародного кінофестивалю документального кіно Beldocs. На церемонії закриття на гостей фестивалю чекав концерт українсько-французького гурту StereOrpheo.

Головний приз конкурсу DOCU/Світ отримав фільм «Голоси моря» британської режисерки Кім Гопкінс, на думку журі, «за потужних, зворушливих і теплих персонажів, за любов, яка перемагає все, за чутливу камеру, яка створює гармонію героїв у середовищі».

Спеціальну відзнаку конкурсу DOCU/Світ отримала стрічка режисерок Зосі Родкєвіч та Євґєнії Останіної «Біла мама» – «за героїню, яка дає нам надію та віру в те, що у нас достатньо сили, щоб впоратися з труднощами життя».

«Робота всього життя жінки розквітає й відображає картину природного колообігу та невідворотних

змін» у фільмі «Історія зимового саду» режисера Семена Мозгового, що отримав головну нагороду в

конкурсі DOCU/Україна.

Стрічка «Народження дружби» режисера Ацуші Куваями зображує «підйом по сходах, що стає історією любові, дружби та багатообіцяючої вечері, знятої з шармом, стилем, душею та гумором». Саме так оцінили фільм-переможця конкурсу DOCU/Коротко.

А спеціальну відзнаку конкурсу отримав фільм «Понад Стіксом» української режисерки Марії Стоянової – «за чудовий приклад того, як колектив молодих кінематографістів та кінематографісток може об'єднатися і створити цілісну історію, показану з багатьох точок зору суспільства».

У номінації Rights now! правозахисне журі визначило головним переможцем фільм «Чистильники» від режисерів Ганса Блока та Моріца Різевіка: «За підняття дискусійних питань щодо приватності, свободи слова та захисту прав людини в світі, де інтернет та соціальні мережі займають дедалі більше нашого особистого простору, а ми самі стаємо частиною глобальної мережі».

Спеціальні відзнаки Rights now! отримали фільми «Запис ще триває» Ґіята Аюба та Саїда Аль Батала та «Коли ягнята стають левами» Джона Касбе.

Головну нагороду студентське журі віддало фільму «Заповідник Асканія» Андрія Литвиненка з такою оцінкою: «Свіже нагадування про власну природу. Ритмічний та чуттєвий наратив фільму здатний захопити та зворушити аудиторію з будь-яким бекграундом, а головні персонажі підкорюють своєю щирістю та відданістю справі».

«За безумовну любов та ніжність між світами і поколіннями», премією Андрія Матросова організатори фестивалю нагородили польського режисера Марчіна Саутера, автора фільму «Я виросла, поки ви спали».

Окрім цього, фільм «Перед тим, як батько повернеться» грузинської режисерки Марі Ґулбіані отримав спеціальну нагороду від медіа-партнеру фестивалю Current Time TV – $3000.

Глядачі та глядачки обрали свого фаворита і ним став фільм «Біла мама» режисерок Зосі Родкєвіч та Євґєнії Останіної.

З семи проектів, представлених на Ukrainian Doc Preview, голова індустрійної платформи Міжнародного кінофестивалю документального кіно Beldocs відзначив фільм «Рози. Фільм-кабаре» режисерки Ірини Стеценко. Це участь у професійній платформі фестивалю Beldocs in Progress International, де буде можливість представити свій проект вже ширшому колу міжнародної індустрії.

Нагадаємо, хедлайнером цьогорічного міжнародного фестивалю документального кіно Docudays UA, який наразі відбувається в Києві, став фільм про журналістів-розслідувачів «Bellingcat: Правда у світі постправди».