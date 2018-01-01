Фігурант «газової справи Онищенка» визнав вину і отримав три роки умовно

Екс-директор «Київпромзбуту» пішов на співпрацю зі слідством

Солом'янський районний суд Києва визнав винним колишнього директора ТОВ «Київпромзбут» Владислава Купріяненка, який є фігурантом скандальної «газової справи» нардепа Онищенка, у створенні злочинної організації і зловживанні службовим становищем (статті 255, 28, 191, 205 КК України). Про це «Главкому» стало



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Народний депутат Олександр Онищенко (на фото другий справа), якого правоохоронні органи України, вважають організатором злочинної організації, полюбляв світитися в компанії з зірками

Екс-директор «Київпромзбуту» пішов на співпрацю зі слідством

Солом'янський районний суд Києва визнав винним колишнього директора ТОВ «Київпромзбут» Владислава Купріяненка, який є фігурантом скандальної «газової справи» нардепа Онищенка, у створенні злочинної організації і зловживанні службовим становищем (статті 255, 28, 191, 205 КК України).

Про це «Главкому» стало відомо з вироку суду від 7 лютого.

За даними досудового розслідування, протягом вересня-жовтня 2014 року Купріяненко за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації сприяв у заволодінні коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з операторами ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» на суму 58,9 млн. грн, чим спричинив збитки ПАТ «Укргазвидобування» на зазначену суму.

У суді обвинувачений повністю та добровільно визнав себе винуватим та щиро розкаявся в інкримінованих йому злочинах. Він погодився підписати з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ угоду про визнання винуватості. Згідно з неї, Купріяненку призначено 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями терміном на 2 роки без конфіскації майна. Застосовуючи ст. 75 КК України, його звільнено від позбавлення волі, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину.

Окремо фігурант «газової справи» заплатить до держбюджету 85 тис. грн штрафу. У підсумку Солом'янський райсуд затвердив цю угоду.

Крім цього, Купріяненко дав згоду співпрацювати зі слідством у викритті кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням майном ПАТ «Укргазвидобування».

У вироці Купріяненка наголошується, що загалом внаслідок злочинних дій народного депутата Олександра Онищенка та підконтрольної останньому злочинної організації, куди входили ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС, підприємству ПАТ «Укргазвидобування» завдано збитків на суму 740 млн. грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у газовій схемі 29 осіб, серед яких є і Купріяненко. Наразі сім осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів щодо 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Як повідомляв «Главком», 5 липня 2016 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. 27 липня Луценко підписав повідомлення про підозру депутатові Онищенку, після чого останній покинув Україну.