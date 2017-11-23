Фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» відправили на психекспертизу – журналіст

Кримчан помістили до лікарні кілька днів тому

Фігурантів Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрана Салієва і Сервера Зекір'яєва помістили до лікарні для проходження психіатричної експертизи. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк. За його словами, кримчан помістили до лікарні кілька днів тому, вони перебуватимуть там 28 днів. «Вочевидь, інших хлопців з



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Кримчан помістили до лікарні кілька днів тому

Фігурантів Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрана Салієва і Сервера Зекір'яєва помістили до лікарні для проходження психіатричної експертизи. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк.

За його словами, кримчан помістили до лікарні кілька днів тому, вони перебуватимуть там 28 днів.

«Вочевидь, інших хлопців з «бахчисарайської шістки» також відправлятимуть на експертизу по двоє», – йдеться в повідомленні.

Підтвердження від адвокатів або родичів Салієва і Зекір'яєва інформації про переведення до лікарні для проходження психіатричної експертизи на даний момент немає.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 17 січня відхилив апеляції на арешт трьох фігурантів Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Ернеса Аметова, Марлена Асанова, Сервера Зекір'яєва.

Раніше підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив термін тримання під вартою трьом фігурантам Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Ернесу Аметову, Марлену Асанову, Серверу Зекір'яєву. Таким чином, вони залишаться під арештом до 9 березня.

У грудні 2017 року Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги на арешт ще трьох фігурантів Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрана Салієва, Мемета Бєлялова і Тимура Ібрагімова.

11 жовтня 2017 року Криму російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен (Сулейман) Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».

Джерело: Радіо Свобода