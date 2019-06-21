Філатов проанонсував «добрі новини від Зеленського» щодо будівництва аеропорту у Дніпрі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Сподіваюся, найближчим часом нас чекають досить проривні новини щодо аеропорту», - заявив Філатов Фото: facebook.com/filatovborys

19 червня депутати Дніпровської міської ради звернулися до Зеленського з проханням виділити на реконструкцію існуючого аеропорту або будівництво нової злітно-посадкової смуги 2,7 млрд грн

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Президент України Володимир Зеленський в курсі проблем містян, що пов'язані з відсутністю нормального повітряного сполучення цього найбільшого мегаполісу з рештою світу, та займається їх вирішенням.

Про це Філатов написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Тільки що зателефонували з АП (Адміністрації Президента). Від Володимира Олександровича (Зеленського) та за його дорученням. Там вже знають про звернення депутатів міськради стосовно аеропорту. І вже впритул ним займаються. Скоро будуть добрі новини», - повідомив він.

Перед цим 19 червня депутати Дніпровської міської ради звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням виділити на реконструкцію існуючого аеропорту або будівництво нової злітно-посадкової смуги 2,7 млрд гривень. «Просимо Вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції діючої або будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро», - вказано в документі.

20 червня на брифінгу Філатов заявив: «Сподіваюся, найближчим часом нас чекають досить проривні новини щодо аеропорту, наберемося терпіння й будемо «тримати кулаки».

Нагадаємо, що глибоке зношення злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Дніпро» та його іншої інфраструктури привели фактично до повного припинення виконання внутрішніх і зовнішніх рейсів. А це, в свою чергу, стримує розвиток регіону, знижує ділову та інвестиційну активність.

Раніше містяни зверталися до попереднього Президента України Петра Порошенка з петицією, за змістом аналогічною згаданому зверненню міськради. Однак, незважаючи на задекларовану увагу влади до проблеми, думка громади не була врахована. Активно лобіювався в два рази дорожчий проект створення «з нуля» аеропорту між Дніпром і сусіднім Запоріжжям, для чого потрібно було б мінімум в 2,5 рази більше часу, ніж потрібно для реконструкції діючого міського аеропорту. В результаті, в ході минулих президентських виборів громада регіону дала оцінку президентським обіцянкам Порошенка: за нього проголосували лише близько 8% в першому турі, та 10,8% - у другому.

На даний час ситуація виглядає обнадійливо для жителів регіону. На проведеному 19 червня засіданні Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства інфраструктури було прийнято рішення про виділення 200 млн гривень на проектні роботи щодо реконструкції злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Дніпро». «Ми будемо докладати зусиль для реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро», - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Це фактично дає старт державному фінансуванню приведення в порядок злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Дніпро», яка є стратегічним для країни об'єктом цивільно-військового призначення. Та автоматично означає, що приватну частину інвестиційної програми (будівництво нового термінального комплексу дніпровського аеропорту) бере на себе група DCH Олександра Ярославського, яка раніше успішно реалізувала подібний проект в Харкові в рамках підготовки міста до Євро-2012. Ярославський особисто підтвердив готовність вкласти в будівництво нового аеропорту в Дніпрі близько 60-70 млн доларів. Проведення робіт з благоустрою прилеглої території та під'їзних шляхів забезпечить міська влада, глава якої Борис Філатов послідовно відстоював саме реконструкцію діючого аеропорту як більш ефективний економічно і відповідний очікування містян варіант створення нових «повітряних воріт».

На думку експертів Airport Consulting Vienna, проект реконструкції міжнародного аеропорту «Дніпро» може бути реалізований за два роки.

Джерело: Українські новини