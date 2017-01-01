Філатов відхрестився від Коломойського: ми не спілкуємося

Філатов заявив, що не ніколи не був на побігеньках у Коломойського

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що у них з бізнесменом Ігорем Коломойським були «періоди відносин», але зараз ці відносини набули «дещо іншого характеру». В ефірі «112-Україна» Філатов повідомив, що близько 10 місяців не спілкується з олігархом. «Я ніколи не був особливо з ним разом (з



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Філатов заявив, що не ніколи не був на побігеньках у Коломойського

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що у них з бізнесменом Ігорем Коломойським були «періоди відносин», але зараз ці відносини набули «дещо іншого характеру».

В ефірі «112-Україна» Філатов повідомив, що близько 10 місяців не спілкується з олігархом.

«Я ніколи не був особливо з ним разом (з Коломойським - ред.). Так, ми знайомі, так, ми разом працювали. У своєму позапозаминулому житті я був адвокатом групи «Приват». Але я не тільки був адвокатом групи «Приват». Я також обслуговував усі найбільші промислово-фінансові групи в країні. Я знайомий з усіма так званими олігархами, з першою десяткою Forbes так точно. я ніколи не був співробітником «Приватбанку». Я ніколи не був у Ігоря Валерійовича на побігеньках», — зазначив він.

«Місяців десять ми не спілкуємося взагалі. Напевно, ми зрозуміли, що на даний період ми один одного не потребуємо. Я йому нічого не винен, за великим рахунком», — підкреслив Філатов.

Ігор Коломойський є засновником найбільшої в Україні промислово-фінансової групи «Приват», представленої в банківському секторі, нафтохімії, металургії, харчової промисловості, агросекторі, авіаперевезеннях, спорті та медіа.

С 2 березня 2014 р по 24 березня 2015 був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, народний депутат, член політичної партії «Укроп» Віталій Купрій заявив про існування в Дніпрі схем розкрадання державного і комунального майна, які покриваються мером Дніпра Борисом Філатовим. З інформацією про ці схеми депутат звернувся в правоохоронні органи, зокрема, в Національне антикорупційне бюро.

У відповідь Філатов поставив ультиматум про вихід із партії «Укроп» (в президію політради якої він досі входить), якщо Віталія Купрія не виключать із партії.

Справжнім адресатом ультиматуму, який пред'явив мер Дніпра Борис Філатов керівництву партії «Укроп», є Ігор Коломойський. І сам факт такого звернення до партійного керівництва «Укропу» може свідчити про те, що Філатов продовжує перебувати в «орбіті» Коломойського і боротися за привілейоване місце в його політсилі.

Віталій Купрій, коментуючи ультиматум Філатова, заявив, що тільки за 2016 рік він отримав більше ста скарг про порушення прав людей у Дніпрі. Зі свого боку він направив більше 60 звернень до Філатову. У 2017 році ситуація погіршилася. Крім того, за словами депутата, йому стало відомо про корупційні схеми в оточенні мера Дніпра, і «шістдесят першу скаргу» він направив вже в НАБУ.

Нардеп додав, що зараз знаходиться в Генеральній прокуратурі України, і у цього відомства є не менше питань до керівництва Дніпра.