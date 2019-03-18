Філіппіни офіційно заявили про вихід з Міжнародного кримінального суду



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Філіппіни стануть другою в світі країною, яка вийшла з МКС

Маніла офіційно вийде з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС) після того, як суд розпочав розслідування кривавих методів боротьби президента Родріго Дутерте з обігом наркотиків.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Філіппіни стануть другою в світі країною, яка вийшла з МКС. Першою була Бурунді.

У 2018 році суд розпочав розслідування розпочатої Дутерте «війни з наркотиками», яка, за даними видання, призвела до кількох тисяч людських жертв. За даними поліції, 5176 ймовірних наркоманів або наркоторговців були вбиті з 2016 року. Правозахисники заявляють, що число може бути втричі більшим.

Згідно з законодавством, вихід країни з МКС не означає, що справи, розслідування яких вже почалося, будуть закриті.

За словами юриста-міжнародника Тобі Кадмана, судове розслідування протиправної діяльності президента і людей з його оточення, винних у вчиненні злочинів проти людяності, триватиме.

Сам Дутерте дав зрозуміти, що його уряд не сприятиме розслідуванню: «Суд ніколи не матиме юрисдикції над моєю особою, ніколи», – заявив він.

Рішення про вихід Філіппін з МКС набуде чинності за рік після письмового повідомлення про це Генерального секретаря ООН.

Спроби виходу з-під юрисдикції суду роблять також Замбія, Гамбія, Кенія і ПАР.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Штати відмовлятимуть у візах співробітникам суду, що намагатимуться розслідувати злочини США та союзників в Афганістані.