  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Філіппіни офіційно заявили про вихід з Міжнародного кримінального суду

    • Розсилка

    Філіппіни стануть другою в світі країною, яка вийшла з МКС

    Маніла офіційно вийде з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС) після того, як суд розпочав розслідування кривавих методів боротьби президента Родріго Дутерте з обігом наркотиків.

    Про це повідомляє Al Jazeera.

    Філіппіни стануть другою в світі країною, яка вийшла з МКС. Першою була Бурунді.

    У 2018 році суд розпочав розслідування розпочатої Дутерте «війни з наркотиками», яка, за даними видання, призвела до кількох тисяч людських жертв. За даними поліції, 5176 ймовірних наркоманів або наркоторговців були вбиті з 2016 року. Правозахисники заявляють, що число може бути втричі більшим.

    Згідно з законодавством, вихід країни з МКС не означає, що справи, розслідування яких вже почалося, будуть закриті.

    За словами юриста-міжнародника Тобі Кадмана, судове розслідування протиправної діяльності президента і людей з його оточення, винних у вчиненні злочинів проти людяності, триватиме.

    Сам Дутерте дав зрозуміти, що його уряд не сприятиме розслідуванню: «Суд ніколи не матиме юрисдикції над моєю особою, ніколи», – заявив він.

    Рішення про вихід Філіппін з МКС набуде чинності за рік після письмового повідомлення про це Генерального секретаря ООН.

    Спроби виходу з-під юрисдикції суду роблять також Замбія, Гамбія, Кенія і ПАР.

    Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Штати відмовлятимуть у візах співробітникам суду, що намагатимуться розслідувати злочини США та союзників в Афганістані. 

    суд США Філіппіни розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ