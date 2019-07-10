Фільм «Чорний ворон» за романом Шкляра завершено, очікується прем’єра



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Прем’єра історичної драми «Чорний ворон» відбудеться цього року Фото: facebook.com/philip.illienko

Стрічка «Чорний ворон» розповідає про Івана на прізвисько Ворон, який став учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки

Завершено виробництво історичної драми режисера Тараса Ткаченка «Чорний ворон», яка знята за мотивами однойменного роману-бестселера Василя Шкляра.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно України.

«Компанія «ТЕТ-Продакшн» представила Держкіно завершену історичну драму «Чорний ворон». Режисером стрічки є Тарас Ткаченко, сценаристом – Тарас Антипович. Виконавчі продюсери – Христина Шкарабар та Володимир Андріюк, генеральний продюсер фільму – Олександр Ткаченко», - заявили в Держкіно.

Зазначається, що кінопроект повнометражного фільму із робочою назвою «Залишенець. Чорний ворон» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 5 млн 88 тис. 300 грн. Загальна вартість виробництва картини склала близько 20 млн грн.

Стрічка «Чорний ворон» розповідає історію життя та кохання Івана на прізвисько Ворон, який став учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки та вів боротьбу за незалежність рідної землі, волю та майбутнє українців та власної родини.

Головні ролі у фільмі виконали Тарас Цимбалюк, Павло Москаль, Андрій Мостренко, Ксенія Данилова, Азізбек Абдурашидов, Зоряна Марченко, Наталя Сумська, Аліна Коваленко, Олексій Тритенко, Данило Мірешкін та інші.

Прем’єра історичної драми «Чорний ворон» відбудеться цього року.

Раніше режисер фільму «Чорний ворон» розповідав, що під час зйомок картини творча група співпрацювала з Василем Шклярем.

«Коли автор писав книгу, було лише передчуття війни, яка розгорнулась зараз на сході. Ми ж у фільмі розповімо історію очима сучасної людини, у чиїй країні палає війна. Сподіваємося, що історія, яку ми знімаємо, об’єднає всю державу», – сказав Тарас Ткаченко.