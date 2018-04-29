Фільм, у якому знялись Добкін і Шуфрич, скоро вийде на екрани

У 2019 році на екрани має вийти фільм «Дау» про нобелівського лауреата Лева Ландау

У київському кінотеатрі «Жовтень» 26 квітня показали фільм «Дау» Іллі Хржановського, який розповідає про життя Льва Ландау - радянського фізика, лауреата Нобелівської премії. Про це повідомив продюсер стрічки Юрій Мінзянов. За його словами, фільм представляв сам режисер. Картина йшла п'ять з половиною годин. В прокаті вона



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Лев Ландау

У 2019 році на екрани має вийти фільм «Дау» про нобелівського лауреата Лева Ландау

У київському кінотеатрі «Жовтень» 26 квітня показали фільм «Дау» Іллі Хржановського, який розповідає про життя Льва Ландау - радянського фізика, лауреата Нобелівської премії. Про це повідомив продюсер стрічки Юрій Мінзянов.

За його словами, фільм представляв сам режисер. Картина йшла п'ять з половиною годин. В прокаті вона з’явиться у 2019 році і буде, швидше за все, у тригодинній версії, зазначив продюсер.

«Слів, щоб передати емоції, почуття від перегляду у мене поки немає. Скажу тільки, що в фільмі, густо населеному всілякими персонажами, тільки два професійних актори. Решта все типажі, люди з масовки, але як вони всі грають! І ще скажу - ми [втратили] нашу скромну українську актрису Радмилу Щоголеву - то, що вона робить на екрані це просто геніально! Тепер актриса в недосяжності для нас! (З 2007 року Щоголева грає у Російському незалежному театрі – ред.). Прекрасний відомий театральний режисер Анатолій Васильєв в ролі Капіци (Петро Капіца, фізик, лауреат Нобелівської премії, - ред.) і абсолютно неймовірний в головній ролі грецький диригент і музикант Теодор Курентзіс», - пише у Facebook Мінзянов.

Продюсер також відзначив, що в одному епізоді знялися українські політики Нестор Шуфрич, Михайло Добкін, Михайло Бродський і журналіст Дмитро Гордон. Чи увійде їхня робота до фінального монтажу стрічки, Мінзянов не уточнив.

Фільм про Ландау знімали 10 років. Участь у його виробництві взяли Німеччина, Росія, Швеція та Україна. Знімався, в тому числі у Харкові.