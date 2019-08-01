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    Фінляндія посилює вимоги для видачі віз росіянам

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    Фінляндія посилює вимоги для видачі віз росіянам

    Раніше шенгенську візу росіянам найчастіше оформляли без супровідних документів

    Фінляндія з 1 вересня почне вимагати у росіян при подачі заяви на шенгенську візу всі необхідні супровідні документи відповідно до директив ЄС.

    Про це у середу повідомило міністерство закордонних справ Фінляндії.

    «З 1 вересня посольство Фінляндії в Москві, генеральне консульство в Санкт-Петербурзі та офіси в Петрозаводську і Мурманську будуть слідувати спільній візовій політиці ЄС у тому, що стосується супровідних документів для візових заяв», - йдеться у повідомленні.

    Відзначається, що Фінляндія і раніше за необхідності запитувала у росіян більш детальні документи при подачі заяви на візу.

    «Однак починаючи з вересня 2019 року Фінляндія систематично запитуватиме ті ж підтверджувальні документи, що й інші країни Шенгенської зони», - додали у відомстві.

    Раніше шенгенську візу росіянам найчастіше оформляли без супровідних документів.

    Що стосується змін для російських туристів, то їм необхідно буде надавати детальний опис плану поїздки та підтвердження наявності фінансових коштів — виписку з банківського рахунку за останні три місяці, довідку з місця роботи із зазначенням зарплати або свідоцтво про володіння власністю в РФ.

    Громадяни, які мають власність на території Шенгенської зони, повинні будуть, як і туристи, надавати документи про наявність коштів.

     

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