Фонд держмайна виселяє редакцію «України молодої» з будівлі «Преси України»

Редакція «України молодої» в приміщенні видавництва розташовується з моменту заснування газети в липні 1991 року

15 січня редакція «України молодої» отримала лист від регіонального відділу Фонду державного майна України по місту Києву, у якому повідомлялося: «У зв’язку з закінченням 15.12.2017 строку дії договору оренди ... регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, як орендодавець, відмовляє в продовженні



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Редакція «України молодої» в приміщенні видавництва розташовується з моменту заснування газети в липні 1991 року

15 січня редакція «України молодої» отримала лист від регіонального відділу Фонду державного майна України по місту Києву, у якому повідомлялося: «У зв’язку з закінченням 15.12.2017 строку дії договору оренди ... регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, як орендодавець, відмовляє в продовженні строку його дії та вважає цей договір припиненим» і «...доручає балансоутримувачу ДП «Державне підприємство «Преса України» впродовж трьох робочих днів iз моменту отримання листа прийняти майно з орендованого користування».

Нагадаємо, що редакція «України молодої» в приміщенні видавництва розташовується з моменту заснування газети в липні 1991 року.

«Упродовж останніх років ми орендували це приміщення згідно з договором №6116 від 15.02.12, автоматично продовжуючи термін оренди. Без будь-яких пояснень і аргументів від нас вимагають звільнити приміщення, в якому упродовж багатьох років творилася історія популярної газети», - йдеться у зверненні редакції.

У редакції «України молодої» раптове виселення пов’язують з майбутніми виборами та тим, що хтось вирішив зупинити випуск газети.

Аналогічний лист і «три дні на збори» отримали й сусіди по видавництву — газета «Сільські вісті».