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    Фото нардепа від БПП підірвало мережу

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    Сергій Лещенко - Фото нардепа від БПП підірвало мережу
    Instagram Сергія Лещенка
    Сергій Лещенко

    Лещенко побував на фестивалі Burning Man в США

    Народний депутат від БПП Сергій Лещенко відвідав в США фестиваль Burning Man і зробив креативне фото в перуці.

    Відповідне фото нардеп опублікував на своїй сторінці в Instagram.

    «Достойно представив депутатський корпус на фестивалі Burning Man», - прокоментував фото Лещенко.

    Фото Лещенка за день вподобали більше тисячі користувачів.

    Зазначимо, популярний фестиваль сучасного мистецтва Burning Man 2018 розпочався 26 серпня у пустелі Блек-Рок, що в штаті Невада.

    Як відомо, Лещенко наприкінці серпня вирушив у відпустку в США.

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