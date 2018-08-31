Фото нардепа від БПП підірвало мережу
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Instagram Сергія Лещенка
Сергій Лещенко
Лещенко побував на фестивалі Burning Man в США
Народний депутат від БПП Сергій Лещенко відвідав в США фестиваль Burning Man і зробив креативне фото в перуці.
Відповідне фото нардеп опублікував на своїй сторінці в Instagram.
«Достойно представив депутатський корпус на фестивалі Burning Man», - прокоментував фото Лещенко.
Фото Лещенка за день вподобали більше тисячі користувачів.
Зазначимо, популярний фестиваль сучасного мистецтва Burning Man 2018 розпочався 26 серпня у пустелі Блек-Рок, що в штаті Невада.
Як відомо, Лещенко наприкінці серпня вирушив у відпустку в США.