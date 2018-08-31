Фото нардепа від БПП підірвало мережу



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Instagram Сергія Лещенка Сергій Лещенко

Лещенко побував на фестивалі Burning Man в США

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко відвідав в США фестиваль Burning Man і зробив креативне фото в перуці.

Відповідне фото нардеп опублікував на своїй сторінці в Instagram.

«Достойно представив депутатський корпус на фестивалі Burning Man», - прокоментував фото Лещенко.

Фото Лещенка за день вподобали більше тисячі користувачів.

Зазначимо, популярний фестиваль сучасного мистецтва Burning Man 2018 розпочався 26 серпня у пустелі Блек-Рок, що в штаті Невада.

Як відомо, Лещенко наприкінці серпня вирушив у відпустку в США.