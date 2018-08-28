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    Франція направила медичне обладнання до прифронтового Світлодарська

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    Франція направила медичне обладнання до прифронтового Світлодарська

    Крім світлодарської лікарні обладнання отримає шпиталь, що розташований в районі проведення Операції Об'єднаних сил

    Медичне обладнання як гуманітарну допомогу отримали міська лікарня та військовий шпиталь Світлодарська (Донецька область) від Асоціації «Медична та благодійна допомога Франція – Україна».

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

    «Саме для Світлодарської міської лікарні, а також одного з військових шпиталів, що розташований в районі проведення Операції Об'єднаних сил, українські військові та керівництво французької благодійної асоціації привезли черговий кількатонний вантаж.

    Зокрема, це були медикалізовані ліжка й каталки, матраци й охолоджуючі наматрацники, приліжкові столики для харчування і тумби, крісла й стільці, ваги та масажні апарати, стійки, манометри та багато іншого», - йдеться у повідомленні.

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    Франція направила медичне обладнання до прифронтового Світлодарська
    Франція направила медичне обладнання до прифронтового Світлодарська
    Франція направила медичне обладнання до прифронтового Світлодарська
    Франція направила медичне обладнання до прифронтового Світлодарська

    Зазначимо, що лише Світлодарська міська лікарня сьогодні отримала медичного майна майже на 150 тисяч гривень

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