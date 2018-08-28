Франція направила медичне обладнання до прифронтового Світлодарська



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Крім світлодарської лікарні обладнання отримає шпиталь, що розташований в районі проведення Операції Об'єднаних сил

Медичне обладнання як гуманітарну допомогу отримали міська лікарня та військовий шпиталь Світлодарська (Донецька область) від Асоціації «Медична та благодійна допомога Франція – Україна».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«Саме для Світлодарської міської лікарні, а також одного з військових шпиталів, що розташований в районі проведення Операції Об'єднаних сил, українські військові та керівництво французької благодійної асоціації привезли черговий кількатонний вантаж.

Зокрема, це були медикалізовані ліжка й каталки, матраци й охолоджуючі наматрацники, приліжкові столики для харчування і тумби, крісла й стільці, ваги та масажні апарати, стійки, манометри та багато іншого», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що лише Світлодарська міська лікарня сьогодні отримала медичного майна майже на 150 тисяч гривень