Франція обстріляла повстанців у Чаді



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На прохання президента Чаду французька авіація завдала ударів по важкоозброєному конвою повстанців

Французька авіація завдала ударів по повстанцях на території Республіки Чад з метою не допустити державного перевороту проти президента країни Ідріса Дебі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву глави французького МЗС Жана-Іва Ле Дріана у вівторок.

«На прохання президента Чаду Ідріса Дебі французька авіація завдала бомбових ударів по важкоозброєному конвою повстанців, який минулого тижня прибув на території цієї країни з Лівії. Операція мала на меті завадити державному перевороту в Чаді й захистити владу цієї африканської держави», - йдеться в повідомленні.

Так, французька авіація знищила десятки вантажівок, а 250 повстанців із решток колони були захоплені в полон чадськими військовими.

ЗМІ нагадують, що Ідріс Дебі уже неодноразово стикався зі спробами військових переворотів з моменту приходу до влади ще в 1990 році. А Франція, в свою чергу, розпочала військову інтервенцію до Чаду з метою захисту влади Дебі від повстанців-ісламістів у 2008 році.

Всього ж французький військовий контингент, який бореться проти ісламістських бойовиків у Західній Африці, налічує зараз 4,5 тисячі людей.