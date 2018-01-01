Франція планує істотно збільшити військовий бюджет
- Сьогодні, 04:51
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Франція має намір досягти найближчим часом цільового показника витрат на оборону для країн-членів НАТО у 2% від ВВП
В четвер, 8 лютого, міністр оборони Франції Флоранс Парлі представила законопроект, що передбачає виділення з 2019 по 2025 рік 295 млрд євро на оборонні потреби.
Уряд країни планує досягти показника витрат на оборону в два відсотки від ВВП, повідомляє DW.
«Франція має намір досягти найближчим часом цільового показника витрат на оборону для країн-членів НАТО у 2% від ВВП. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про «безпрецедентні» зусилля Парижа досягти до 2025 року зазначеного цільового показника. За проектом, до 2022 року щорічні витрати на потреби оборони будуть рости з нинішніх 34,2 мільярда євро на 1,7 мільярда євро в рік», - зазначає видання.
Наголошується, що з 2023 року військовий бюджет додаватиме щороку 3 млрд євро.
Голосування щодо представленого проекту закону заплановане на літо цього року.
До слова, у Сенаті США 7 лютого досягли компромісу щодо бюджету на два роки.