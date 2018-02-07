У Сенаті США домовилися про бюджет на два роки

Бюджетний план передбачає значне збільшення витрат на оборонні та внутрішньополітичні програми

В Сенаті США сьогодні, 7 лютого, досягли компромісу щодо бюджету на два роки. Про це повідомляє CNN. Рішення оголосили лідер республіканської більшості в сенаті США Мітч Макконнелл і лідер демократів Чак Шумер. Бюджетний план передбачає значне збільшення витрат на оборонні та внутрішньополітичні програми. На військові витрати і витрати на



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Сенат США

Бюджетний план передбачає значне збільшення витрат на оборонні та внутрішньополітичні програми

В Сенаті США сьогодні, 7 лютого, досягли компромісу щодо бюджету на два роки.

Про це повідомляє CNN.

Рішення оголосили лідер республіканської більшості в сенаті США Мітч Макконнелл і лідер демократів Чак Шумер. Бюджетний план передбачає значне збільшення витрат на оборонні та внутрішньополітичні програми.

На військові витрати і витрати на оборону виділять на 300 млрд. доларів більше. При цьому близько 160 мільярдів доларів додатково піде на фінансування Пентагону.

Senate leaders announce a two-year budget deal, a major victory for both parties that could prevent a government shutdown https://t.co/AoZtplcto1 pic.twitter.com/gCSo48bVjS — CNN Politics (@CNNPolitics) 7 лютого 2018 р.

Крім того, сенатори домовилися про витрати на інші потреби, наприклад на допомогу постраждалим від стихійних лих. Далі план буде направлений на розгляд Палати представників.

Напередодні Палата представників Конгресу США прийняла тимчасовий бюджет до 23 березня, який продовжує фінансування федерального уряду.

23 січня президент США Дональд Трамп підписав прийнятий обома палатами Конгресу тимчасовий бюджетний закон, який продовжував фінансування федерального уряду до 8 лютого.

Раніше Сенат проголосував за тимчасовий бюджет 81 голосами проти 18, а палата представників підтримала законопроект 266 голосами проти 150.

Нагадаємо, компанія SpaceX переносила тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через припинення роботи уряду США.

22 січня стало відомо, що американські законодавці домовилися про відновлення повноважень федерального уряду через три дні після припинення роботи, так званого «шатдауну».

Уряд США 20 січня призупинив роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування. Держслужбовці були змушені піти у неоплачувані відпустки.

Джерело: РБК-Україна