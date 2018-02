У Сенаті США домовилися про бюджет на два роки

Бюджетний план передбачає значне збільшення витрат на оборонні та внутрішньополітичні програми

В Сенаті США сьогодні, 7 лютого, досягли компромісу щодо бюджету на два роки.

Про це повідомляє CNN.

Рішення оголосили лідер республіканської більшості в сенаті США Мітч Макконнелл і лідер демократів Чак Шумер. Бюджетний план передбачає значне збільшення витрат на оборонні та внутрішньополітичні програми.

На військові витрати і витрати на оборону виділять на 300 млрд. доларів більше. При цьому близько 160 мільярдів доларів додатково піде на фінансування Пентагону.

