Франція посилила вимоги до альпіністів, які підкорюють Монблан



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Монблан приваблює майже 25 тисяч альпіністів щорічно

Нові правила введені на Монблані на тлі різкого збільшення смертей на Евересті

Французька влада заборонила альпіністам підніматися на Монблан, якщо вони не забронювали номер в одному з притулків на схилах найвищої вершини Європи, у рамках заходів безпеки, пов'язаних з переповненням, повідомляє France24.

Альпійська вершина приваблює майже 25 тисяч альпіністів щорічно, але щоденні натовпи привели до зіткнень між людьми і зростання кількості незаконних кемпінгів.

Тепер люди, які сподіваються піднятися на гору 4 810 метрів за стандартним маршрутом, повинні забронювати номер в одному з трьох притулків, якщо їхнє сходження включає ночівлю.

Під час минулорічного альпіністського сезону на Монблані загинуло 15 альпіністів, що спонукало чиновників почати обмежувати доступ до найпопулярнішого маршруту на тлі побоювань про переповненість і зсуви.

Погрози на адресу доглядачів притулків, а також погані умови з огляду на перенаселеність спонукали владу оголосити про нові правила, які будуть діяти до кінця альпіністського сезону у вересні.

Альпіністи, спіймані на маршруті, ризикують двома роками в'язниці і штрафом у 300 тисяч євро.

Нові правила введені на Монблані на тлі різкого збільшення смертей на Евересті.