ФСБ стоїть за приїздом в Україну багатьох «злодіїв у законі» – Князєв

За словами голови Нацполіції, злодії отримували накази створювати злочинні організації

За приїздом в Україну з території Російської Федерації багатьох так званих «злодіїв у законі» дуже часто стоїть ФСБ РФ. Про це в інтерв'ю УНІАН сказав голова Національної поліції України Сергій Князєв. «Виявилося, їх багато приїхало з Росії. Ми побачили, що за цим дуже часто стоїть Федеральна служба безпеки Російської Федерації.



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Сергій Князєв

За словами голови Нацполіції, злодії отримували накази створювати злочинні організації

За приїздом в Україну з території Російської Федерації багатьох так званих «злодіїв у законі» дуже часто стоїть ФСБ РФ.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Виявилося, їх багато приїхало з Росії. Ми побачили, що за цим дуже часто стоїть Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Після затримання хтось мовчав, а хтось говорив: отримав команду або рекомендацію прибути в Україну, оселитися в певному регіоні і жити, як і до цього жив. Тобто, вчиняти правопорушення, створювати незаконні злочинні організації, зрощуватися з ослабленим державним аппаратом», – пояснив Князєв.

Він повідомив, що поліція до середини 2016 року «дуже рідко» доповідала про «ефектні затримання».

«Десь до середини минулого року поліція у своїх звітах або керівники поліції у своїх промовах взагалі дуже рідко доповідали суспільству щодо ефектних затримань або реалізації виявлення правопорушень, їхнього розслідування, в якому документували б роль так званих «злодіїв в законі». Кількість цих суб’єктів на території України в рази збільшилася», - сказав Князєв.