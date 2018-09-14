ФСБ влаштувала провокацію в Азовському морі



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Українські прикордонники рекомендували росіянам змінити курс, на що ті знову відповіли небезпечним маневром

Співробітники прикордонної служби ФСБ Росії здійснили провокацію проти українських прикордонників

Відео інциденту оприлюднила Держприкордонслужба України.

Інцидент стався в районі Довжанської коси. На відео можна побачити, як російський прикордонний катер на великій швидкості пропливає на небезпечно близькій відстані від українського судна.

«У ході несення служби катер Маріупольського загону морської охорони виявив російський прикордонний сторожовий катер типу «Мангуст». Під час опитування російський екіпаж повідомив, що слідує згідно з завданням, однак після цього змінив курс та вирушив у напрямку українського катера. При цьому він здійснював небезпечні маневри і наблизився на декілька метрів до катера Держприкордонслужби», - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Українські прикордонники рекомендували росіянам змінити курс, на що ті знову відповіли небезпечним маневром, створивши небезпечні для навігації умови. У подальшому російський прикордонний сторожовий катер все ж змінив напрямок руху.

«Такими діями екіпаж прикордонної служби ФСБ Росії порушив вимоги Міжнародних правил попередження зіткнення суден у морі та намагався створювати провокаційні дії», - зазначають українські прикордонники.

Нагадаємо, сьогодні 14 вересня у Києві спустили на воду новий український катер «Кентавр».